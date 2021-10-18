Türkiye Yenilikçi ve yaratıcı fikirler ödüllendirildi

Yenilikçi ve yaratıcı fikirler ödüllendirildi

Türkiye

Yenilikçi ve yaratıcı fikirler ödüllendirildi

Çalışanların yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek, başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak ve birbirinden öğrenme kültürünü desteklemek amacıyla düzenlenen Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl beşinci kez düzenlenerek ödül organizasyonunda 36 yenilikçi proje yarıştı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 16:45 Son Güncelleme:
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Kibar Grubu tarafından “Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır” sloganıyla gerçekleştirilen Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri beşinci yılında yine yenilikçi fikirlere sahne oldu. Dijital platform üzerinde düzenlenen ödül töreni, Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı’nın katılımlarıyla gerçekleşti.

Verimlilik ile Değer Katanlar, Müşteride Fark Yaratanlar, İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler ve Dijitalleşenler olmak üzere 4 ana kategoride 36 projenin yarıştığı organizasyonda Assan Hanil ve Assan Panel 2 farklı kategoride birincilik ödülü alan grup şirketleri oldu.


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