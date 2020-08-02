Milli Piyango yenilenen yüzü ile hem kazanma şansını hem de ikramiyeleri artırırken oyunlarda gerçekleştirdiği yenilikler ile de oyunculara eşsiz bir deneyim sunuyor. Milli Piyango, Sayısal Loto, Süper Loto ve Kazı Kazan oyunları online olarak hem millipiyangoonline.com’dan hem de Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından yepyeni özellikleriyle oynanabilecek. Ayrıca geçmişte olduğu gibi hem bayilerden hem de gezici bayilerde yer alacak.

Yeni Milli Piyango sistemiyle neler geldi? Çılgın Sayısal Loto nedir?

Milli Piyango yeni internet sitesinin adı ne oldu?

Kullanıcılar Milli Piyango’nun yeni internet sitesinden ve mobil uygulamasından diledikleri zaman online oyun oynayabilecek. QR kodla sorgulama yapabilecek, 7-24 para çekip gönderebilecek, tüm sonuçlara tek bir yerden ulaşabilecek, favori rakamları ile Milli Piyango biletini oluşturup satın alabilecek. Ayrıca yeni adı ile Çılgın Sayısal Loto’da kuponunu oluşturup artan ikramiye için şansını deneyecek. Süper Loto’da artan kazanma şansı ile kuponunu oluşturacak ve 15 farklı Kazı Kazan oyununu online oynayabilecek.

Milli Piyango ikramiye dağıtım oranı ne kadar oldu?

Oyunseverleri bekleyen değişikliklerin en önemlilerinden biri de, katlanan ikramiye dağıtım oranları. 2019 yılında yüzde 47.5 olan ikramiye dağıtım oranı, yeni dönemle birlikte 2020’de yüzde 59'a yükseliyor. Milli Piyango önümüzdeki dönemde mevcut oyunlarını geliştirmenin yanında yepyeni ve farklı ürünlerle Türkiye’ye şans getirmeyi planlıyor.

Milli piyango yeni ikramiye tutarları

Yeni dönemde Milli Piyango’nun tüm oyunlarında ikramiye oranları arttı kazanma şansı katlandı.

Yenilen heyecanı ve adıyla Çılgın Sayısal Loto ikramiye tutarları da adı gibi çılgın. 3 Ağustos Pazartesi yapılacak olan çekilişte büyük ikramiye 50 milyon TL.

Süper Loto yeni çekilişi ne zaman?

Süper Loto’da da ikramiyeler coşuyor! 2 Ağustos Pazar günü yapılacak olan Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye 25 milyon TL.

Sistem değişti: Sayısal Loto’da kaç bilen kazanacak?

Ayrıca Sayısal Loto ve Süper Loto oyunlarında 6-5-4-3 bilene ek olarak 2 numarayı doğru bilenler de kazanıyor!

Milli Piyango çekilişi nereden takip edilecek?

Gerçekleştirilen bir diğer yenilik ise milli piyango çekiliş takibi. Son teknoloji kullanılarak noter eşliğinde yapılacak olan çekilişler, canlı olarak hem millipiyangoonline.com hem de YouTube kanalı Milli Piyano TV’de yayınlanacak.

Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto çekilişleri ne zaman yapılacak? 250 Milyon TL ikramiye…

Yenilenen oyun deneyimleriyle Çılgın Sayısal Loto ve Süper Loto artık haftanın 3 günü çekilecek. Çılgın Sayısal Loto her pazartesi, çarşamba, cumartesi çekilecek. Süper Loto ise her salı, perşembe ve pazar günü oyun severleriyle buluşacak. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiyenin 250 Milyon TL’ye kadar çıkması bekleniyor. Türkiye’nin şansı Milli Piyango ise geçmişte olduğu gibi yeni dönemde de her zamanki çekiliş günlerinde çekilecek.

Türkiye’de ilk: İnternetten kazı kazan oyunları

Yeni Kazı Kazan Oyunları 15 farklı oyun ile online olarak millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasında oyun severlerle buluşuyor! Kullanıcılar online olarak anında oynayıp anından kazanırken, toplamda 1.2 Milyon TL ortalama büyük ikramiye kazanma şansını yakalayabilecekler.

Her ay aralarına 2-3 yeni oyun katılacak olan yeni online Kazı Kazan oyunu ile Türkiye’de bir ilk yaşanacak, herkesin oyun zevkine uygun oyun bulmak mümkün olacak.