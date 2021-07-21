Türkiye Yer: Adana! Sokak ortasında silahlı kavga

Yer: Adana! Sokak ortasında silahlı kavga

Türkiye

Yer: Adana! Sokak ortasında silahlı kavga

Adana'da sokak ortasında iki grup arasında çıkan ve tabancaların kullanıldığı kavgada Çağatay İ. (24) ile Ferhat Ç. (25) bacaklarından vurularak yaralandı.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 01:13 Son Güncelleme:
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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70027 Sokak'ta meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş ateş açtı. Silahlı kavgada Çağatay İ. ve Ferhat Ç., bacaklarından yaralanırken, olaya karışanlar ise plakası alınamayan bir otomobille kaçtı. İki yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede iki farklı tabancaya ait 5 boş kovan bulundu.

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA (DHA)

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