Alanya’daki bir diskotekte akvaryum içinde sergilenen köpekbalığı için hayvanseverler seferber oldu. Almanya’dan bile çağrı geldi. Köpekbalığına yüksek sesli müzik ve yanıp sönen ışıklarla işkence yapıldığını söyleyen hayvan dernekleri, “O balığı diskodan kurtarın, özgür bırakın” çağrısı yaptı...Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberi...

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir gece kulübünde akvaryum içinde tutulan Köpekbalığı tepki topladı. Almanya merkezli hayvan hakları organizasyonu PETA, akvaryumda tutulan köpekbalığının yüksek sesli müziğe, yanıp sönen ışıklara ve eğlenen konukların gürültüsüne maruz kaldığı gerekçesiyle özgür bırakılması çağrısında bulundu. Olay Türkiye’deki hayvan hakları savunucularında da tepkiye yol açtı.









‘LOKANTADA ASLAN GEZDİRİYORLAR’

HayKonfed Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Nesrin Çıtırık, şunları söyledi:

“Diskotekte köpekbalığı olur mu? Köpek balığına bir işkencedir bu. Akvaryum gibi hayvanat bahçesi gibi yerlere maalesef resmi kurumların çok büyük bir toleransı var. Bu yeni hayvan hakları kanununda, TBMM Hayvan Hakları Komisyonu bu konuyu konuştuğunda, bundan böyle hayvanların eğlence mekanlarında kullanılmaması, özgür doğan hayvanların hayvanat bahçelerine hapsedilmemesi ile ilgili önlemler alınacaktı.Yeni hayvanlar için hayvanat bahçeleri açılmayacaktı. Ancak son anda yasaya hayvanat bahçesi ve bu tip yerlerin açılışını daha da kolaylaştıracak bir madde eklediler. Örneğin yunus parklarına 10 yıl süre içerisinde yeni yunus gelmeyeceğine dair karar çıksa da ölen hayvanın yerine yeni yunusu koyup çipini değiştiriyorlar. İstanbul’un göbeğinde bir lokantada aslanlar dolaşıyor. Bu yürek yakan görüntülerin bitmesini istiyoruz.”

‘DENETİMLER ARTMALI’

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Tarsus Temsilcisi Aslı Gözen de denetimlerin arttırılması gerektiğini söyledi:

“Köpekbalıkları, yunuslar, baykuşlar... Bunlar yabani hayvan olarak geçer. Bunlar doğal yaşam alanlarından kopartılamaz. Kalkıp koca bir köpek balığını küçücük bir akvaryuma koymak suçtur, kanuna aykırıdır. Yeterli denetim olsa o Diskotek hem ceza alır hem de köpek balığına el konulur. İl Tarım Müdürlükleri yeterli denetimi yapmadıkları için ve yasalar güçlü olmadığı için böyle olaylar yaşanıyor. Bu gibi örnekler çok sayıda şehirde yaşanıyor. 5 metre boyundaki yılanın 1 metrelik alanda tutulduğunu, koca bir timsahın birkaç metrelik kafese konulduğunu görüyoruz. Bunların hepsi suçtur, cezalandırılmalıdır.”

PETA’DAN TEPKİ: YÜKSEK BASLAR İŞKENCE GİBİ...

PETA Almanya’dan yapılan çağrıda da şunlar söylendi:

“Köpekbalıklarının harika bir işitme duyusu vardır. Bu balıklar insanların hiç fark edemediği çok uzaklardaki ses dalgalarının bile yerini bulabilir. Yüksek bas sesler hayvanlarda strese neden olur. PETA, kulübün işletmecisine yazı göndererek, köpek balığına uygun bir yer bulmasını istedi. Benzer durum Almanya’da da yaşandı, uyarıların ardından Kiel ile Stuttgart’taki kulüplerde akvaryumlar kaldırıldı. Berlin’de de bir restoran akvaryumu kaldıracak.” (Mehmet ÇINAR / DHA)

HER YIL 100 MİLYONDAN FAZLA AVLANIYOR

PETA Almanya, okyanuslarda her yıl 100 milyondan fazla köpekbalığının avlandığı ve katledildiğine, bunların çoğunun da acı içinde öldüğüne dikkat çekti. Başka milyonlarca deniz canlısının da kendi yaşam alanlarından uzaklaştırıldığı ve küresel akvaryum endüstrisine satıldığı vurgulandı.



