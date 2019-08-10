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Yer: Antalya... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor

Antalya'dada sıcaktan bunalanlar, geceyi havlulara yatarak sahilde geçiriyor

10 Ağustos 2019, Cumartesi 10:58 Son Güncelleme:
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Yer: Antalya... Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahlıyor

Antalya’da hava sıcaklığı gündüzleri 38-40, geceleri ise 27-29 derece arasında seyrediyor. Geceleri sıcak ve nemden bunalan Antalyalılar da sahilde sabahlıyor.

Akşam saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili’ne gidenler, hem yüzüyor hem de sohbet edip vakit geçiriyor.

Geceyi kumsala serdikleri havlulara yatarak geçiren Antalyalılar, gün doğumunu izlemenin keyfini de yaşıyor.

DHA

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