Türkiye Yer Beyoğlu... Bodyguard yumruğu komaya soktu

Yer Beyoğlu... Bodyguard yumruğu komaya soktu

Türkiye

Yer Beyoğlu... Bodyguard yumruğu komaya soktu

Beyoğlu'nda gece kulübü güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiye yumruk atarak ağır yaraladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 13:09 Son Güncelleme:
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Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Murat K. Taksim'de bir gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. tartıştı. Çalışanlar tarafından dışarıya çıkartılan müşteri, güvenlik görevlisi ile tartışmaya dışarıda da devam etti. Fırat İ. sokakta Murat K.'ya yumruk atmaya başladı. Yumruk darbelerini alan kişi yere düşerek kafası çarptı. Kafatası kemiği kırılan Murat K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat K.'nın komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gece kulübü güvenlik görevlisi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ / DHA

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