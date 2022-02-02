Türkiye Yer: Bodrum! Mobil radar tespit etti

Yer: Bodrum! Mobil radar tespit etti

Türkiye

Yer: Bodrum! Mobil radar tespit etti

Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 00:55 Son Güncelleme:
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Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 15 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne gönderildi.

MUĞLA (İHA)

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