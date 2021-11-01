Yer: Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi! Skandal görüntüler kamerada
Konya'da Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde çekildiği iddia edilen görüntüler büyük tepki topladı. CNN Türk'te yayınlanan görüntülere göre yere düşen engelli bir kişiye hiçbir çalışan müdahale etmiyor.
01 Kasım 2021, Pazartesi 20:52 Son Güncelleme:
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Olay 28 Temmuz 2021'de Konya'da Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde merkezinde meydana geldi. Görüntülerde merkezde kalan Engelli bir kişinin yere düşmesi yer alıyor. Tepki çeken kısımsa rehabilitasyon merkezi çalışanlarının engelliye müdahale etmeyip yanından geçip gitmeleri.
İddiaya göre bu o merkezde yaşanan ilk olay değil. CNN Türk ihbar hattına konuşan engelli o kişi ve diğer engelliler kimseleri olmadığı için çalışanlardan şikayetçi olamıyor. Nedeni ise daha kötü muamele görme korkusu.
Öte yandan Ereğli Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nden de herhangi bir açıklama yapılmadı.
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