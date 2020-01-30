Yer fıstığı çorbası tarifi: Yer fıstığı çorbası nasıl yapılır?
Soğuk havalarda içinizi ısıtacak ve size hastalıklara karşı korunmada yardımcı olacak yer fıstığı çorbası tarifi oldukça lezzetli bir tariftir. Evde yer fıstığı çorbası tarifini oldukça pratik bir şekilde hazırlayabilir ve şık sunumlar eşliğinde servis edebilirsiniz. Eğer yer fıstığı çorbası nasıl yapılır merak ediyor yada yer fıstığı çorbası tarifi arıyorsanız "yer fıstığı çorbası tarifi, yer fıstığı çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
30 Ocak 2020, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sağlıklı bir çorba tarifi arıyorsanız yer fıstığı çorbası tarifi tam size göre bir tarif olacaktır. oldukça lezzetli olan yer fıstığı çorbası tarifi evde kısa sürede hazırlayabileceğiniz çorbalardan birisidir. Eğer yer fıstığı çorbası tarifi arıyorsanız ve yer fıstığı çorbası nasıl yapılır merak ediyorsanız "yer fıstığı çorbası tarifi, yer fıstığı çorbası nasıl yapılır" haberimize göz atın.
Yer fıstığı çorbası tarifi
Yer fıstığı çorbası malzemeleri
- Yarım kilo tavuk
- 2 büyük domates
- Yarım su bardağı yer fıstığı ezmesi
- 1 büyük soğan
- Tatlı ya da acı biber
- 4 su bardağı su
Yer fıstığı çorbası yapılışı
Parçalar halinde tavuğu kesin. Tencereye yağ ekleyin ve yemeklik doğradığınız soğanları tavaya alıp pembeleşinceye kadar kavurun. Biber, domates, tuz ve kekik ile tavuk suyunu ekleyin. İyi bir karışım elde edebilmek için önce yer fıstığı ezmesini çorbadan alacağınız bir miktar sıvı ile inceltin ve çorbaya ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 10-20 dakika boyunca hafif ateşte kaynatın. Yavaş yavaş çorba istenilen kıvama gelene kadar pişirin.