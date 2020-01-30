Yer fıstığı çorbası tarifi: Yer fıstığı çorbası nasıl yapılır?

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Yer fıstığı çorbası tarifi

Yer fıstığı çorbası malzemeleri

- Yarım kilo tavuk

- 2 büyük domates

- Yarım su bardağı yer fıstığı ezmesi

- 1 büyük soğan

- Tatlı ya da acı biber

- 4 su bardağı su

Yer fıstığı çorbası yapılışı

Parçalar halinde tavuğu kesin. Tencereye yağ ekleyin ve yemeklik doğradığınız soğanları tavaya alıp pembeleşinceye kadar kavurun. Biber, domates, tuz ve kekik ile tavuk suyunu ekleyin. İyi bir karışım elde edebilmek için önce yer fıstığı ezmesini çorbadan alacağınız bir miktar sıvı ile inceltin ve çorbaya ekleyerek karıştırın. Yaklaşık 10-20 dakika boyunca hafif ateşte kaynatın. Yavaş yavaş çorba istenilen kıvama gelene kadar pişirin.