Baklagiller familyasının bir üyesi olan yerfıstığı ülkemizde genel olarak kıta sanayisinde kullanılmaktadır. Ülkemizde herkesin yaş fark etmeksizin tüketmiş olduğu bu besin hakkında insanlar pek fazla bir şey bilmemektedir. Zengin besin değeri sayesinde sağlığa birçok faydası bulunmaktadır.

İyi kolesterol seviyesini yükselterek kötü kolesterol seviyesini düşürür.

Mide ve kolon kanserlerine karşı büyük bir savaş verir.

Kan şekeri seviyesinin dengelenmesine yardım eder.

İçerisinde bulunan proteinler ve aminoasitler sayesinde vücudun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlar.

İçerisinde bulunan yağlar vücut sağlığı için oldukça faydalıdır.

İçerisinde omega 3 yağları içerir ve buda saç dökülmesine, saç tellerinin kırılmalarına karşı oldukça etkilidir. Aynı zamanda saçların güçlü ve parlak görünmelerini sağlar.

Egzama ve sedef gibi cilt hastalıklarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulunduğundan dolayı cilt sağlığına yararlıdır.

Kadınların hamilelik süreçlerinde düşük riskini azaltır ve aynı zamanda döllenmeye de yardımcı olmaktadır.

Seretonin hormonunun üretilmesine yardımcı olur ve bu sayede kişilerin depresyona girmelerini engeller.

Kolon kanserinin oluşma riskini azaltmaktadır.

Cinsel gücün arttırılmasına yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde tüketildiği taktirde, damar ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Yer fıstığı ezmesi safra kesesi ağrılarının azalmasını sağlamaktadır.

Yer fıstığının düzenli tüketilmesi, inme riskinin azaltılmasını sağlar.

Alzheimer hastalığının belirtilerini azaltır.

Yer fıstığını düzenli olarak tüketen kişilerin hafızaları güçlenir.

Yer fıstığı içeriğindeki besin maddesi sebebiyle çok faydalı olsa da bazı zararları da vardır.

Kolesterolü yükselttiği için doktor kontrolünde tüketilmelidir.

İçeriğindeki yağ sebebiyle fazla kilo alımına sebep olacağından dolayı düzenli tüketiminde miktar aşılmamalıdır. Aynı zamanda kişilerde farklı cilt sorunlarına ve sivilcelenmelere sebep olabilir.

Yer fıstığı, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

Yer fıstığı nasıl tüketilmeli?

Ülkemiz genelinde yer fıstığı, çoğunlukla kuruyemiş olarak tüketilir. Fakat farklı şekillerde de tüketilebilmektedir. Özellikle Amerika bölgesinde yer fıstığı, fıstık ezmesi halinde tüketilmektedir. Yer fıstığının tüketim şekilleri şunlardır:

Kuruyemiş olarak tüketilebilmektedir.

Çörek ve kurabiye şeklindeki atıştırmalıkların içerisine koyularak tüketilebilmektedir.

Fıstık ezmesi şeklinde tüketilebilmektedir.

Yer fıstığı, içerisinde bulunan mineraller sayesinde kişilere hastalıklara karşı savunma yapar. Dengeli tüketilen yer fıstığı kansere, cilt hastalıklarına, kalp hastalıklarına, saçlara, depresyona ve daha birçok olumsuz durumlara karşı iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda kemiklerin güçlenmesini, hafızanın güçlenmesini, yaraların iyileşmesini, safra taşları oluşumlarının engellenmesini sağlar.

Yer fıstığı besin değerleri nelerdir?

100 gram yer fıstığı içerisinde yaklaşık olarak;

Protein: 26 gram

Yağ: 49 gram

C vitamini: 0 mg

Kolesterol: 0 mg

D vitamini: 0 IU

Kalsiyum: 92 mg

Demir: 4,6 mg

Kalori: 567 kcal

Yer fıstığı nerede satılır ve fiyatı nedir?

Yer fıstığı tüm bitkisel ürün satan yerlerde (aktar), kuru yemiş satan yerlerde ve de marketlerde satışa sunulmaktadır. Her satış noktasının gramajları ve fiyat değerleri farklı olabilir. Bir kilogram yer fıstığı ortalama olarak 20 ile 30 TL arasında satışa sunulmaktadır.

Yer fıstığının kendisi gibi yağı da değişik fiyat aralıkları ile satılmaktadır. Tüm büyük marketlerde satışa sunulan yer fıstığı yağının satış rakamı ise yine 20 ile 30 TL aralığında değişmektedir. Yer fıstığı yağı gıda takviyesi şeklinde de satılmaktadır. Bunun yanı sıra yağ hapları ya da kapsülleri de vardır.





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