Yer gök PR olacak! Havacılık sektörüyle ilgili önemli bir kitap olan ve değerli akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan YER GÖK PR kitabının lansmanı 19 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi Marma Otel İstanbul'da gerçekleştirildi.