Yer gök PR olacak!
Havacılık sektörüyle ilgili önemli bir kitap olan ve değerli akademisyenlerin katkılarıyla hazırlanan YER GÖK PR kitabının lansmanı 19 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi Marma Otel İstanbul'da gerçekleştirildi.
Havacılık sektöründe marka iletişimi üzerine değerlendirmelerin, sektörün önde gelen isimleri tarafından mercek altına alındığı YER GÖK PR kitabının lansman toplantısı, 19 Aralık 2018 tarihinde Maltepe Üniversitesi Marma Otel İstanbul'da gerçekleştirildi.
İletişimde liderin öneminin altını çizerek kiriz yönetimi, dijital havacılık uygulamaları, havacılıkta insan kaynakları yönetimi ve kurumsal iletişim, havacılık eğitimi konularının ele alındığı bölümlerden oluşan YER GÖK PR, hepimize güvenli, huzurlu, mutlu "gerçek" bir yolculuğun nasıl inşa edildiğini öğretiyor.
Dr. Meltem Çiçek editörlüğünde hayata geçen ve yazarları arasında Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar'ın da yer aldığı çalışma, sektör & akademi işbirliğini vurgulaması, üniversitelerin havacılık bölümü öğrencilerine sektördeki uygulamalardan örnekler sunması bakımından kaynak kitap olma özelliği taşıyor.