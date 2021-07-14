Türkiye Yer: İstanbul! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü böyle gözaltına alındı

Yer: İstanbul! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü böyle gözaltına alındı

Türkiye

Yer: İstanbul! 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü böyle gözaltına alındı

Görüntüler İstanbul'da Büyükçekmece’de dün kaydedildi. Polis kovalamaca sonunda takip ettiği aracının önünü kesti, silahını çekti, Ve 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü, böyle gözaltına aldı. Anne Rukiye İpek, Benim çocuğum evet hatalı, ama bu muamele yapılmamalıydı” dedi. Kanal D’den İhsan Yalçın ve Başar Günal’ın özel haberi.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 21:54 Son Güncelleme:
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Bu görüntüler dün İstanbul Büyükçekmece’de kaydedildi. 15 yaşındaki genç, babasının arabasını izinsiz aldı, tur atmaya başladı. Polis sokak aralarında hızla ilerleyen otomobili fark etti, hemen peşine düştü. “Dur” ikazında bulundular. ama sürücü durmak yerine gaza yüklendi, iyice hızlandı. Çünkü 15 yaşındaydı, yani ehliyeti yoktu ve çok korkmuştu.

KOVALAMACA SONUNDA MÜDAHALE

Kovalamaca 5 dakika sürdü ve bu caddede son buldu. Sonrasında polisin müdahalesi geldi. Çocuğun babası ile dayısı da o sırada geldi ama polis yaklaşmalarına izin vermedi, tansiyon daha da yükseldi:

Yaklaşma diyorum, uyarıyorum son kez! Bir daha yaklaşırsan seni de yanına yatırırım.”

Polis dediğini yaptı, önce dayıyı sonra da biber gazı sıktığı babayı gözaltına aldı,

Çevredekilerin tepkisini çeken polisler, 3'ünü de karakola götürdü, ifadelerini aldıktan sonra da bıraktı. Onlar da soluğu savcılıkta aldı ve polislerden şikayetçi oldu.

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