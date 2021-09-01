Denetime; Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Beyoğlu Taksim Meydanı ve Fatih Millet Caddesi'nde 19.00'da başlayan denetimlerde şüpheli araçlar durdurularak aranırken, çok sayıda kişi de genel bilgi taramasından (GBT) geçirildi. Durdurulan araçlarda hassas burunlu narkotik köpekleri tarafından uyuşturucu araması yapıldı. Denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi.

Taksim Meydanı'ndaki denetimde ehliyetsiz otomobil kullanan bir kişiye cezai işlem uygulanırken, kullandığı otomobil çekici ile kaldırılarak Beyoğlu Yediemin otoparkına götürüldü.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA)



