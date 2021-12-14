Türkiye Yer: İstanbul! Asansörde yakalayıp tecavüz etmeye çalıştı!

Yer: İstanbul! Asansörde yakalayıp tecavüz etmeye çalıştı!

Türkiye

Yer: İstanbul! Asansörde yakalayıp tecavüz etmeye çalıştı!

İstanbul Esenyurt'ta bir sapık, genç kadının bindiği asansöre binerek cinsel saldırıda bulundu. Sapığın, asansörde kamerayı ters çevirip saldırıda bulunduğu ve genç kadının direndiği anlar kameraya yansıdı.

14 Aralık 2021, Salı 07:29 Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta genç bir kadın oturduğu lüks sitenin asansöründe cinsel saldırıya uğradı. Sabah'ın haberine göre, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, yapılan sıkı takip sonucu zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

35 yaşındaki Özbekistanlı U.K., evine çıkmak için bindiği asansörde bir erkeğin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan, U.K'nın direnmesi üzerine olay yerinden kaçtı. U.K.'nın ihbarı üzerine polis kaçan şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüpheli A.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.K., geçtiğimiz gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşadığı daireye çıkmak için asansöre bindi. Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi.

U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve asansörde bulunan kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti. U.K'nın bağırarak direnmeye devam etmesi üzerine saldırgan kaçtı. U.K. saldırganın elinden kurtulduktan sonra hemen polisi arayarak yardım istedi. Polis, U.K'nın ifadesini alırken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAÇAN SAPIK YAKALANDI

Ekipler, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi. Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A.'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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