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İstanbul Boğazı'nın en sevimli misafirleri olan yunuslar özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde insan ve gemi trafiğinin azalmasıyla birlikte Boğaz hattında daha sık görülür olmuştu.

VAPUR PERVANESİNE TAKILDI

Bu sabah İstanbul'da görenleri oldukça üzen bir olay yaşandı. 2 metre boyundaki yunus balığı Karaköy İskelesi'nde balıkçılar tarafında fark edildi. Ölü olarak kıyıya çıkarılan yunus balığının gemi veya vapur pervanesinin yaraladığı ve bu şekilde öldüğü tahmin ediliyor.

Fotoğraflar: Hüseyin Özdemir











