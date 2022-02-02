Yer: İstanbul... Gizemli kazı yeniden başladı! Sebebi belli oldu

Büyükçekmece'de emniyet ekiplerinin dün akşam saatlerinden beri yaptığı kazından yeni detaylar ortaya çıktı.





Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ncan bir suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. 20 Ocak'ta "Kasten öldürme" ve "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı ve biri polis 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Alınan ifadeler doğrultusunda suç örgütleri arasındaki çatışma sırasında Murat Kartal (39) 'ın öldürüldüğü ve cesedinin Büyükçekmece'deki boş bir araziye gömüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arsada arama çalışması başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca Murat Kartal'ın 20'den fazla adli sicil kaydının olduğu öğrenildi.