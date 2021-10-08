Yer: İstanbul! İmdadına ünlü cerrah yetişti

İstanbul, Emirgan’da denize atılan lüfer iğnesini yutan martı, ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez’in müdahalesiyle sağlığına kavuştu. Martı gagasındaki iğnenin çıkarılması sonrasında yeniden özgürlüğe uçtu.

Millyet'ten Gökhan Karakaş'ın haberi:

Tüm dünyadaki okyanus ve denizlerinde işlevini yitiren av araçlarının canlılar üzerindeki tehdidi Emirgan’da ortaya çıktı. İstanbul Boğazı’nda lüfer avına çıktığı tahmin edilen bir balıkçının olta takımını yiyecek sanarak yemeye çalışan bir martı, oltanın ucundaki 4 cm büyüklüğündeki iğneyle dolaşıyordu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek için Emirgan Korusu’ndaki Beyaz Köşk önünde birlikte beklediğimiz kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez martıyı fark ederek, yardımına koştu.

Ceketimle martıyı yakalayan Prof. Dr. Sönmez, benden denizci pensesini isteyerek hemen “operasyona” girişti. Önce hayvanın ayağına dolanan 3 metre boyundaki misina oltasını kesen ve lüfer avı için kullanılan 10 cm’lik zokayı çıkaran Sönmez, iğnenin gagaya girip ters döndüğünü fark etti. Olta iğnesinin hayvanın gagasında yara açmak üzere olduğu için tersten ilerleyerek iğneyi kesen Sönmez, hayvanın kanat çırpmalarının kendisine büyük mutluluk verdiğini söyledi. Olta takımından kurtulan martı, Emirgan Korusu’ndan özgürlüğe kanat çırptı.

‘BALIKÇILAR DİKKAT ETMELİ’

Kalp cerrahlığı sırasında 20 binin üzerinde ameliyat gerçekleştirerek dünya tıp literatürüne giren Prof. Dr. Sönmez, birkaç dakika süren operasyon sırasında hayvanın çektiği acıyı hissettiğini söyledi. “Adeta yardım ister gibi durdu” diyen Prof. Dr. Sönmez, şunları dedi:

“Zokayı balık hatta lüfer sanmış olabilir. Ameliyatlarda yaptığımız hatta tıp fakültelerinin ilk derslerinde okutulan tersten ilerleme yöntemiyle kurtardık. İnsanoğlunun çevreye ve doğaya verdiği zararı bir kez daha anladım. Her birey attığı her adımda doğayı ve diğer canlıları düşünmeli. Balık tutanlar daha çok dikkat etmeli çünkü av sonrasında bırakılan bu tür araçlar doğal yaşama büyük zarar verebiliyor.”

Gökhan Karakaş-Milliyet

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