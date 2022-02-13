Türkiye Yer: İstanbul.. Kamera görüntüsü ortaya çıkardı! Sadece 1 dakika sürdü

Yer: İstanbul.. Kamera görüntüsü ortaya çıkardı! Sadece 1 dakika sürdü

Türkiye

Yer: İstanbul.. Kamera görüntüsü ortaya çıkardı! Sadece 1 dakika sürdü

İstanbul Fatih'te paket bırakmaya giden motokuryenin anahtarı üzerinde unuttuğu motosiklet, 1 dakika içinde çalındı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

13 Şubat 2022, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
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Olay, Fatih Turgut Özal Bulvarı'nda iki gün önce meydana geldi. Motokurye teslimat bırakmak için siparişin verildiği adrese geldi. Siparişi alan kurye eve doğru yönelirken dalgınlıkla motosikletin anahtarını üzerinde unuttu. İlk olarak bir kişi motosikletin etrafında dolaşıp, anahtarı kontrol etti.

Anahtarın üzerinde olduğunu fark eden kişi, diğer arkadaşının yanına gitti. Daha sonra etrafı kontrol eden şüpheli, gelerek motoru çalıştırdı. İki kişi motora binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. 1 dakikada gerçekleşen hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Oğuzhan UYSAL - Ersan SAN / DHA

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