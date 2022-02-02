Türkiye Yer: İstanbul! Polis ekipleri tek tek arama yaptı

Yer: İstanbul! Polis ekipleri tek tek arama yaptı

Türkiye

Yer: İstanbul! Polis ekipleri tek tek arama yaptı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken, kişilerin de kimlik sorguları yapıldı.

02 Şubat 2022, Çarşamba 21:48 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinde "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi.


Taksim'de helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup tek tek aranırken, vatandaşların da GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi.

İSTANBUL (İHA)

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