Yer: İzmir... Ortalık savaş alanına döndü İzmir'in Bornova ilçesinde, hurda araç yüklü bir kamyon, Osman Kibar Alt Geçidi üzerindeki beton kirişlerden birine çarptı. Yıkılıp, düşen kiriş ve kamyondan savrulan hurda otomobiller nedeniyle, alt geçit bir süreliğine trafiğe kapatıldı