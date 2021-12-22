Türkiye Yer: Kayseri! Önce çaldı, sonra şarkı söyledi

Yer: Kayseri! Önce çaldı, sonra şarkı söyledi

Türkiye

Yer: Kayseri! Önce çaldı, sonra şarkı söyledi

Kayseri’de 4 bağ evinden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan hırsızlardan biri, ekip otosuna götürülürken şarkı söyleyerek oynadı.

22 Aralık 2021, Çarşamba 10:43 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı bağ evinden 25 bin TL değerinde ev eşyası çalan İ.T. (23) ve H.C.'yi (26) yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin bir kısmı da bulunarak sahiplerine teslim edildi.


Gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan biri ekip otosuna götürülürken, “Nerde yedin paraları söyle” diye şarkı söyleyerek oynadı.

DHA

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