Yeraltında muhteşem kent

Turizme açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Koramaz Vadisi’nde 1300 metre uzunluğunda yeni bir yeraltı şehri bulunduğunu bildirdi.

Bir ayağı Büyük Bürüngüz Mahallesi’nde olan vadideki yeraltı şehrinin 26 farklı kapıdan birbirine geçişi var. Başkan Memduh Büyükkılıç “Gerekli temizlik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandığında Kayseri için önemli bir değer daha ortaya çıkacak” dedi.

'İki kat daha büyük'

Antik Kapadokya bölgesinde yer alan Kayseri’de bilinen 20’den fazla yeraltı şehri var. Ancak Memduh Büyükkılıç “Yeni bulunan yeraltı şehri, Türkiye’de ismi zikredilen diğer yeraltı şehirlerinden 2 misli daha büyük” diye konuştu.

Yeni keşfedilen yeraltı şehrinin kaç yıllık olduğu açıklanmadı. Ancak şehrin 2 bin yıl önce erken hıristiyanlık döneminde inşa edildiği sanılıyor.

AA