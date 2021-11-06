Yerden bitme şirinler

ÖLÜMCÜL RİSK TAŞIR

Mantarlarla ilgili akıldan çıkarılmaması gereken en önemli nokta; bazılarının ölümcül derecede zehirli olması. Türkiye'de zehirli olan tür sayısı yaklaşık 100. Gerçekten uzman değilseniz doğaya çıkıp yabani mantar türlerini toplayıp yememelisiniz. Kültür mantarı adıyla andığımız agaricus bisporus ve istiridye mantarı Türkiye'de en çok bilinen mantarlar. Pek çok yemeği hazırlamakta güvenle kullanabileceğiniz bu mantarları, setlerini alıp evde yetiştirebilirsiniz.

KANLICA, KUZU GÖBEĞİ

Şu anda tam mevsimi olan kanlıca mantarı özellikle Batı Karadeniz’de yaygın olarak yetişiyor. Lezzeti dillere destan. Mayıs ve kasım arasında yetişen bir mantar çeşidi de yumurta mantarı. Kaz ayağı ve tavuk mantarı gibi adlarla da anılıyor. Avrupa'da en popüler mantarlardan biri. Kuzu göbeği de Türkiye'de sevilerek tüketilen mantarlardan. Delikli üst kısmıyla ayırt edilebilir. Kurutularak da saklanan sevilen bir tür. Bu mantarların ülkemizde yaygın olarak yetişen gyromitra esculenta türü zehirli.

SEN DE Mİ SEZAR?

İmparator mantarı, Sezar mantarı olarak da anılıyor. Latince adı amanita caesarea olduğundan tabii ki. Yazın ormanlarda sıklıkla bu türe rastlanır. Zehirli türleri de çok. Dikkatli yaklaşılması gereken bir tür. Porçini mantarı, ayı mantarı ya da çörek mantarı olarak anılan tür sote, makarna sosu ve çorbalarda tercih edilir. Hatta çiğ olarak bile yenilebilir.

YERALTINDAKİ DEĞERLER

Keme mantarı yeraltında yetişir. Tadı patatese benzetilen bu tür, trüf mantarına benzerliği yüzünden çöl trüfü olarak da adlandırılıyor. Trüf mantarı dünyanın en değerli mantar çeşitlerinden biri. 120'ye yakın farklı çeşidi olan trüf mantarı da toprak altında yetişiyor. Siyah rengi ve değeri nedeniyle, trüf mantarına kara elmas da deniyor. '

ÇİÇEK GİBİ DAYANIŞMA

Dayanışma köşemizin bu haftaki konuğu Müjgan Nohutçu. İç mimar olan Müjgan Hanım, sulu boya tablolarını satışa sunuyor. Ayrıca İstanbul Küçükçekmece Atakent'teki atölyesinde dersler de veriyor. Eserlerini görmek ve dilerseniz sipariş vermek için instagram adresi, '@mujgannohutcu'.