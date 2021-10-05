Magazin Yere göğe sığdıramadı: İzlemeyi bırakamazsınız

Yere göğe sığdıramadı: İzlemeyi bırakamazsınız

Magazin

Yere göğe sığdıramadı: İzlemeyi bırakamazsınız

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Barbra Streisand, başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yer aldığı Kara Para Aşk dizisiyle ilgili paylaşımda bulundu.

05 Ekim 2021, Salı 20:55 Son Güncelleme:
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2014 yılında yayınlanan ve başrolünde Engin Akyürek ile Tuba Büyüküstün'ün yer aldığı Kara Para Aşk dizisiyle ilgili, dizinin sevenlerini heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü oyuncu Barbra Streisand, diziyle ilgili bir paylaşımda bulundu.

Ünlü isim paylaşımında, 'Jim ve ben bu harika Türk dizisini izlemeye devam ediyoruz #KaraParaAşk Her gece saat 4'e kadar Netflix'te. Dizinin iki güzel kahramanı harika, diğer oyuncular da öyle. O kadar şaşırtıcı ki, izlemeyi bırakamazsınız.' ifadelerine yer verdi.

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