Türkiye Milli Takımı teknik direktörü Stefan Kuntz, dün akşamki Cebelitarık galibiyeti sonrası basın toplantısına katıldı. Neşeli ve skordan memnun olduğu gözlemlenen Kuntz, Bursa'dan yerel bir muhabirin sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.
Futbol Basın toplantısında soğuk rüzgarlar! Kuntz, 'samimiyetsiz' ithamına ne cevap verdi?
Bursa'daki bir gazete çalıştığı öğrenilen Uğur Temel isimi gazeteci, katıldığı maç sonu basın toplantısında Kuntz'a şöyle bir soru sordu:
"Samiyetsizlik seziyorum"
Seçimlere saygılıyım. Ancak yanlış anlamayın ama açıklamalarınızda samimiyetsizlik seziyorum. Yusuf Yazıcı takımında 437 dakika, Barış Alper ise 327 dakika süre aldı. Sözlerinize tezat gibi duruyor. Milli Takım'a oyuncu alma kriteri nedir?
Kuntz'un bu sorunun ardından oldukça ciddi bir surat ifadesine büründü. Muhabirin 'samimiyetsiz' kelimesini kullanması ise şaşkınlıkla karşılandı ve ağır bulundu. Kuntz'un cevabı şöyle oldu:
"Birkaç sebebi var"
Oyuncu seçim kriterlerime çeşitli sebepler etki ediyor. Bir tarafta kendi kulüplerinde ne kadar oynadıkları, bir diğeri hangi mevkiide oynadığı. Bir oyuncu bana hangi taktik imkanları açıyor, bu önemli.
"Oynaması lazım"
Yusuf mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa kulübünde dakika bulması önemli. Önündeki vakti kullanıp Lille'de daha çok süre almalı ve bir ileriye adım atmalı.
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