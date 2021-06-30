Yerel yerleştirme ile öğrenci alan liseler, 2021 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla araştırılmaya başlandı. Yaklaşık 1 milyon 300 bin 8. Sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı’nda alınan puanlarla birlikte, bazı okullar sınavsız öğrenci kabul ediyor. Bu kapsamda da yerel yerleştirme ve yerel yerleştirme şartları gündeme geliyor. İşte, LGS tercih sürecinde önemli rol oynayan yerel yerleştirme hakkımda bilinmesi gerekenler…

YEREL YERLEŞTİRME NE DEMEK?

Yerel yerleştirme ile LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayan tercih dönemine ilişkin bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Yerel yerleştirmede okulların kontenjanı, okulların türü, okulların bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ortaokullarda bulunuşlukları, öğrencilerin ikamet adresleri, tercih önceliği, devam-devamsızlık, okul başarı puanları ve yaş kriterleri göz önünde bulundurulur.

YEREL YERLEŞTİRME ŞARTLARI NELER?

Yerel yerleştirme yapılırken, dikkate alınan 3 kriter bulunmaktadır. Bunlardan ilki öğrencilerin ikamet adresleridir.

İkinci kriter ise okul başarı puan üstünlüğü (6, 7 ve 8'inci sınıf seviyesinde alınan yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalaması ile elde edilen ve virgülden sonra dört basamak yürütülen puandır)

Yerel yerleştirmede dikkat alınan üçüncü kriter ise 8. sınıf özürsüz devamsızlık gün sayısı azlığıdır.

Yerel yerleştirmede bu üç kriteri en yüksek oranda karşılayan öğrencilerin tercih ettikleri okullara yerleşme ihtimali daha fazladır.

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YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Öğrenciler liselere yerleşirken, merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 ana başlık üzerinden işlem yapılır.

İlk olarak yerel yerleştirme tercihi yapılır ve sonrasında diğer tercih işlemleri yapılır.

Yerel yerleştirme yapmak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayınlanan tercih kılavuzunu dikkatle inceledikten sonra yerel yerleştirme tercih ekranına e-okul.meb.gov.tr ya da www.meb.gov.tr internet adresinden erişebilirler.

Öğrenciler, yerel yerleştirme ile 5 okul seçebilir ancak tercihlerin hepsini doldurmak zorunda değil. Bununla birlikte, ne kadar çok okul tercih edilirse liseye yerleşme şansı da o kadar yükselir.