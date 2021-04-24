Yerim seni bahar

EBEGÜMECİ Develik ya da gömeç olarak adlandırılan ebegümeci, çiçekleriyle de doğayı süsler. Salatası, sarması, böreği yapılır. Çayının öksürüğe iyi geldiği bilinir.

DENİZ BÖRÜLCESİ: Ispanakgillerden. Deniz kıyısına yakın yerlerde yetişiyor. Haşlayıp zeytinyağı, sarımsak ve limon eklenerek salata olarak tüketmek harika fikir.

ÇİRİŞ OTU: Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişen çiriş otu, zambakgillerden. Sarızambak, dağ pırasası, yabani pırasa, gülik, güllük, kirkiş otu gibi isimleri de var. Pırasa gibi yemeği yapılarak tüketilebilir. Bağışıklığı güçlendiren çiriş otu, cilt ve saç problemlerine iyi geliyor.

CİBES OTU: Turpgillerden. Tarladaki lahana ve karnabaharlar kesildikten sonra toprakta kalan köklerinden büyüyen bir ot. Haşlanıp üstüne yoğurt dökülerek yenilebilir.

ŞEVKETİ BOSTAN: Papatyagillerden. Bostanotu, şevketotu, mübarekdikeni, akkız adıyla da bilinir. Şevketi bostan kemikli kuzu etiyle de yapılır, haşlanıp salatası da hazırlanabilir.

TİLKİŞEN: Yabani tatlı kuşkonmaz, tatlı sarmaşık da denen tilkişenin yumurtalı ya da yumurtasız kavurması yapılır ki enfestir.

GELİNCİK: Alt yapraklarından yemek ve salata, kırmızı yapraklarından reçel ve şerbet yapılır. Bunların dışında hodan, turpotu, hardal otu, stifno, eşek dikeni, kazayağı, radika, köremen, su teresi, sinir otu, eşek otu, iğnelik, kaya koruğu, kuş otu, sirken, zahter ve yabani marul da doğanın sunduğu lezzetlerden bazıları.

EBEGÜMECİ: Develik ya da gömeç olarak adlandırılan ebegümeci, çiçekleriyle de doğayı süsler. Salatası, sarması, böreği yapılır. Çayının öksürüğe iyi geldiği bilinir.