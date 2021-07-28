YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları tercih sürecine başlamadan önce yerleştirme puanlarını kontrol ediyor. Ham puan, kesin olmayan bir türü iken, yerleştirme puanı, ağırlıklı orta öğretim başarı puanının eklenmesiyle ortaya çıkıyor ve adayın üniversite tercihinde önemli rol oynuyor. İşte, yerleştirme puanı ve ham puan hakkında merak edilen tüm detaylar…

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

Yerleştirme puanı YKS sınavında TYT, AYT ve YDT oturumlarında verilen doğru ve yanlış cevap sayısına göre şekillenen bir puan türüdür. Bütün üniversite sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan yerleştirme puanı bölümlere yerleşme açısından sıralamadan sonraki en kritik öneme sahiptir.

Yerleştirme puanı kimi bölümlerde baraj olarak görülür. Kimi bölümlerde ise yerleştirme puanı için taban puan belirlenmiştir.

Yerleştirme puanı hesaplanırken, bazı kriterler dikkate alınır ve 150 taban puanı altında puan alan adaylar için herhangi bir yerleştirme puanı hesaplanmaz.

YERLEŞTİRME PUANI NASIL HESAPLANIR?

Yerleştirme puanı hesaplanırken, pek çok konu göz önünde bulundurulur. Öncelikle bilinmesi gereken, yerleştirme puanının doğru ve yanlış cevap sayısına göre şekillendiğidir. 2 yıllık ön lisans bölümler için 150 taban puanı almak yeterli olurken, 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar ise mutlaka 180 olan yerleştirme baraj puanını aşmış olmaları gerekir. YKS’de bu puanları alamayanların üniversite yerleştirme puanı hesaplanmaz.

Yerleştirme puanı; ağırlıklı orta öğretim başarı puanının 0,15 katsayısı (meslek liseli öğrencilerin ek puanla yerleşebildikleri program için AOBP 0,21 katsayısı) ile çarpılarak, ham puana eklenmesiyle oluşur.

HAM PUAN NEDİR?

Ham puan üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür.

HAM PUAN İLE YERLEŞTİRME PUANI ARASINDAKİ FARK NEDİR, HANGİSİ ÖNEMLİDİR?

Ham puan, sınav sonrasında hesaplanmış olan puandır. Yerleştirme puanı ise ham puanın ağırlıklandırılmış halidir. Yerleştirme puanının belirlenmesinde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı (AOBP) kullanılır.

Bu nedenle bir üniversiteye yerleşebilmek için önemli olan yerleştirme puanıdır.