Yerli acentalar için dijital pazar

HÜLYA ÇAYLAK

Proje kapsamında binlerce acenta, Türkiye’nin her bölgesinden birbirinden farklı binlerce tur paketini platform üzerinden paylaşacak. Kayıt dışılığı bitirmesi beklenen projenin ülke ekonomisine 5 milyar TL katkı sunması bekleniyor.

Binlerce tur paketi

Paket turlardan oluşan adeta bir pazar yeri kuracaklarını belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “TÜRSAB üyesi acentalar, tek tıkla Türkiye’nin her tarafından binlerce acentanın sağladığı tur paketi seçeneklerine ulaşabilecek. Tüm acentalara açık olan bu sisteme giren acentalar, tur paketi seçeneklerini bu platform üzerinden yerli müşterilerine sunabilecek” diye konuştu.

1 milyon liralık yazılım bütçesi

TÜRSAB’ın yeni projesi tamamen yerli ve milli ilkesiyle hayata geçirildi. Yazılım için kadar 750 bin TL bütçe harcanan projenin toplam bedelinin 1 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. Şu an web sitesi üzerinden kullanılan projenin mobil uygulamasının şubata kadar devreye girmesi bekleniyor.

Lokal üyeye destek

Özellikle iç pazarda hareketlilik yaratmak ve üyelerine yeni iş alanları açmak için çalıştıklarını belirten Firuz Bağlıkaya, “Tüm acentalarımıza açık olan proje ile lokal acentalarımıza da büyük bir imkan sağlamış olacağız. Bu platforma dahil olan üyemiz, binlerce acentanın tur paketine ulaşabildiği gibi kendi ürünlerini de bu platformdan pazarlayabilecek” diye konuştu.