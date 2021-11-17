Yerli aşı ne zaman çıkacak? Erdoğan tarih verip duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli aşı TURKOVAC ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde asgari 60 milyon aşımız var, 70 milyon var. Bu yıl sonuna kadar kendi aşımız olan Turkovac'ı piyasaya sürme durumu söz konusu. Bunu da hallettikten sonra aşı konusunda sıkıntımız olmayacak. Dünyayla ilişkilerde de bu konuda sıkıntı söz konusu değil. Gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler, buralara da her türlü desteği vereceğiz." dedi.