Türkiye Yerli aşı TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

Yerli aşı TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

Türkiye

Yerli aşı TURKOVAC Ankara'da 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor

Türkiye'nin yerli ve milli koronavirüs aşısı TURKOVAC, 7 Şubat tarihinden itibaren Başkent'te Ankara Şehir Hastanesine ek olarak 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor.

07 Şubat 2022, Pazartesi 01:52 Son Güncelleme:
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Covid-19 ile mücadele kapsamında Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli inaktif koronavirüs aşısı TURKOVAC, Başkent'te 7 Şubat Pazartesi itibariyle 4 hastanede daha uygulanmaya başlıyor.

Hali hazırda Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC bu hastaneye ek olarak, Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi (EAH), Ankara EAH, Dışkapı EAH ve Gülhane EAH’de de uygulanmaya başlıyor. TURKOVAC aşısı için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ya da Alo 182'den randevunuzu alabilirsiniz.

ANKARA (İHA)

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