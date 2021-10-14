Yerli aşıda önemli gelişme! 'Sonuç güvenli olarak saptandı...'
Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş yaptığı son dakika açıklamasında 'Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var' ifadelerini kullandı.
14 Ekim 2021, Perşembe 10:11 Son Güncelleme:
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Ankara Şehir Hastanesi Genel Hastane Başhekimi Doç. Dr. İhsan Ateş yaptığı son dakika açıklamasında 'Turkovac ve CoronoVac'da yaptığımız çalışmada sonuç güvenli olarak saptandı. Hem de etkinlik anlamında olumlu sonuçları var. 3 bin gönüllüye kısa sürede ulaşabiliriz gibi görünüyor. Bakan beyin tweeti sonrası 7-8 bin kişi e-nabiz üzerinden başvuru yaptı.' ifadelerini kullandı.
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