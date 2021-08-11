Türkiye Yerli aşıda son durum ne? Bakan Koca'dan Türkovac için önemli açıklama

Yerli aşıda son durum ne? Bakan Koca'dan Türkovac için önemli açıklama

Türkiye

Yerli aşıda son durum ne? Bakan Koca'dan Türkovac için önemli açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yaptığı açıklamalarda yerli aşıdaki son durum hakkında da bilgi verdi. İşte detaylar..

11 Ağustos 2021, Çarşamba 20:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, ''Yerli inaktif aşımızın da çalışmaları devam ediyor. Özellikle Turkovac aşımızın 3. Doz olarak uygulanmasından güzel neticeler almaya başladık. Sizleri Turkovac aşısının Faz 3 çalışmasına ve 3. Doz olarak uygulanması klinik çalışmasına gönüllü olmaya davet ediyorum. Kendi aşımız kendi silahımızdır, bunu unutmamalıyız.'' ifadelerini kullandı. 

Türkovac gönüllü başvuru nasıl yapılır?

Yerli aşı Türkovac için gönüllü uygulaması devam ediyor. Faz-3 çalışmaları kapsamında Türkovac aşısı gönüllülere uygulanıyor. Daha önce gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, "enabiz.gov.tr" sitesinden alınıyordu. Başvurular, e-Nabız mobil uygulamasına eklenen "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" bölümünden de alınmaya başlandı. 

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