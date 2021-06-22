Türkiye Yerli aşının adı nedir? TURKOVAC’ın açılımı nedir, ne anlama geliyor?

Yerli aşının adı nedir? TURKOVAC’ın açılımı nedir, ne anlama geliyor?

Türkiye

Yerli aşının adı nedir? TURKOVAC’ın açılımı nedir, ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında yerli koronavirüs aşısının ismini açıkladı. Türkiye’de geliştirilen yerli aşılardan üçüncü faza geçen aşının isminin TURCOVAC olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm insanlığın aşısı olacak” dedi.

22 Haziran 2021, Salı 17:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İlk gönüllüye yapılacak aşı öncesi video konferans ile programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının isminin TURCOVAC olduğunu duyurdu. Söz konusu çalışma Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı. TURCOVAC’ın isminin duyurulduğu programa Bakan Koca’da katıldı…

TURKOVAC’IN ANLAMI NEDİR?

TURCOVAC adı verilen yerli aşının ismi, Türk olduğunu belirtmek için TURCO kelimesi ile İngilizce’de aşı anlamına gelen “Vaccine” kelimesinin birleşmesinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ismi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir; hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından; TURKOVAC.”

İLK AŞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ’NDE UYGULANDI

 Programa katılan Bakan Koca, bu gururun milletimize ait olduğunu ve bundan sonraki safhada gönüllülere yapılıp etkinliğinin görüleceğini kaydetti.

Bugün ilk gönüllüye vatandaşların huzurunda yerli aşıyı yapmış olacaklarını dile getiren Bakan Koca, Faz-3 safhasına gelen aşıda özellikle etkinliğini görmek istediklerini ve devamında yaygın olarak kullanıma geçmiş olacaklarını kaydetti. Yerli covid aşısı TURKOVAC, Ankara Şehir Hastanesi’nde 30 yaşındaki Yasin Kandemir isimli vatandaşa uygulandı.



 

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Zulu kabilesi gelse yenilecek gibiydik
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temas ve mesafe
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kürt seçmen ve demokrasi
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Yarın seçim var
Rauf Tamer
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER PKK bitme noktasına geldi! Nihat Uludağ canlı yayında anlattı