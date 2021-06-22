İlk gönüllüye yapılacak aşı öncesi video konferans ile programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Covid-19 aşısının isminin TURCOVAC olduğunu duyurdu. Söz konusu çalışma Ankara Şehir Hastanesi’nde başladı. TURCOVAC’ın isminin duyurulduğu programa Bakan Koca’da katıldı…

TURKOVAC’IN ANLAMI NEDİR?

TURCOVAC adı verilen yerli aşının ismi, Türk olduğunu belirtmek için TURCO kelimesi ile İngilizce’de aşı anlamına gelen “Vaccine” kelimesinin birleşmesinden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşının ismi ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu konuda benim şahsen gönlümden geçen şu olabilir; hem ülkemizin tamamında dil noktasında kolaylık açısından; TURKOVAC.”

İLK AŞI ANKARA ŞEHİR HASTANESİ’NDE UYGULANDI

Programa katılan Bakan Koca, bu gururun milletimize ait olduğunu ve bundan sonraki safhada gönüllülere yapılıp etkinliğinin görüleceğini kaydetti.

Bugün ilk gönüllüye vatandaşların huzurunda yerli aşıyı yapmış olacaklarını dile getiren Bakan Koca, Faz-3 safhasına gelen aşıda özellikle etkinliğini görmek istediklerini ve devamında yaygın olarak kullanıma geçmiş olacaklarını kaydetti. Yerli covid aşısı TURKOVAC, Ankara Şehir Hastanesi’nde 30 yaşındaki Yasin Kandemir isimli vatandaşa uygulandı.







