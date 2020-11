Yerli bulut ile siber güvenlik verileri yurt içinde kalıyor

Yabancı menşeli siber güvenlik çözümleri, güvenlik incelemesi adı altında bazı yerel ve iletişim verilerini yurt dışındaki sunucularında incelemeye alıyor. Kanun ve yönetmeliklerle verilerin tamamının Türkiye’de tutulma zorunluluğu bulunan finans gibi kritik sektörlerde, bu durum BT departmanlarının gözünden kaçabiliyor.

Tamamını Türkiye’de geliştirdiği siber güvenlik çözümlerini yerli buluta taşıyan Keepnet Labs, böylece finans, sigorta, enerji, havacılık ve kamu gibi alanlarda hem sistem ve kullanıcı güvenliğini artırıyor hem de yasal gerekliliklerle uyumluluk sağlıyor.

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik, bankacılık endüstrisinde kullanılacak bulut sistemlerinin de Türkiye’de konumlandırılmasını zorunlu hale getirirken, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin yayınladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) da kamu kurumları, enerji, havacılık, sigorta gibi kritik sektörlerde verilerin Türkiye’de kalması ve yerli bulut kullanılmasını tavsiye ediyor.

Buradan hareketle, siber güvenlik çözümlerini Türkiye’de geliştiren ve Yerli Malı sertifikasına sahip olan Keepnet Labs, artık Türkiye’deki bulut sistemiyle kolayca ulaşılabilir ve her yerden kullanılabilir güvenlik çözümleri sunuyor.

Kurumların yüzde 85’inin oltalama saldırılarına maruz kaldığını belirten ve her 8 kişiden 1’inin hacker’lar tarafından istenen verileri paylaştığını belirten Keepnet Labs Türkiye Ülke Müdürü Erdinç Balcı, “Oltalama saldırıları, tüm sektörleri olumsuz etkiliyor. Saldırganlar önce çalışanların sistemlerine, daha sonra da şirket ağlarına sızarak kurumların önemli verilerini ele geçirebiliyorlar. Türkiye’de ve dünyada 300’ün üzerinde kurumsal şirketin güvenliğini sağlayan Anti-Phishing platformumuzu Türkiye’de bulut ortamına taşırken, sadece kanun ve düzenlemelere uyumluluk sağlamakla kalmıyoruz, kurum içi sistemlere göre bulutun her an güncel ve çalışır durumda olması avantajını da sağlıyoruz” dedi.

Bulut çözümleri, kurum içindeki (on-premise) sistemlere göre sürekli güncel kalma avantajı sağlarken, şirketlerin iç ağından ya da ürünlerin kurulu olduğu sunuculardan kaynaklanan sorunların çözümleri aksatması ihtimalini da tamamen ortadan kaldırıyor. Tam yedekli altyapı üzerinde ve SLA şartları dahilinde %99,99 oranında “uptime” garantisi sunan Keepnet Labs bulut hizmeti, SSL şifrelemesi, IP adreslerine özel erişim kısıtlaması özellikleriyle verilerin en sıkı biçimde korunmasını sağlıyor.