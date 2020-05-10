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Türkiye Yerli corona virüs ilacının satışına onay çıktı

Yerli corona virüs ilacının satışına onay çıktı

Türkiye

Yerli corona virüs ilacının satışına onay çıktı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerli firma tarafından üretilen corona virüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

10 Mayıs 2020, Pazar 09:16 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.

İşte Altun'un o açıklaması:

Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.

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