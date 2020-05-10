Yerli corona virüs ilacının satışına onay çıktı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yerli firma tarafından üretilen corona virüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.
10 Mayıs 2020, Pazar 09:16 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, yerli firma tarafından üretilen koronavirüs ilacının satışına izin verildiğini açıkladı.
İşte Altun'un o açıklaması:
Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul'daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek.