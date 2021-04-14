Yerli dizileri yurt dışına açan platform: Dramax

Türkiye dışında, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara yönelik hazırlanan abonelik sistemiyle hayata geçirilen yeni dijital platform Dramax, yayın hayatına başladı. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından Demirören Medya bünyesinde yayına başlayan ve Türk yapımlarını dünyayla buluşturan platformu, Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı anlattı.

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Yayınlandığı tarihlerde tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen, reyting rekorları kıran Türk dizileri şimdi tek bir platform üzerinden tüm dünyadaki erişimini artırıyor. 5.000 saatten fazla dizi içeriği ile yayın hayatına başlayan Dramax, tüm yapımları İspanyolca ve Arapça dublajlı versiyonlarıyla yayınlıyor. Platforma önümüzdeki dönemde Rusça, Urduca ve İngilizce başta olmak üzere yeni dil seçenekleri de yüklenecek.

Dramax İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı konu hakkında, “Türk dizileri uzun zamandır yurt dışındaki televizyonlara satılıyor ve bu alanda önemli başarılara imza atıyor. Hem ülkemizde üretilen dizilerin kalitesi hem de geniş bir mozaikten oluşan bu toprakların hikayeleri sayesinde dünyada Amerika’dan sonra en çok içerik satan ülke haline geldik. Demirören Medya Holding, konvansiyonel medyadaki faaliyetlerini sürdürürken, günün değişen şartları ve medya tüketim alışkanlıklarının çeşitlenmesini de dikkate alarak geliştirdiği yepyeni bir platformu, Dramax’ı bugün hayata geçiriyor. Dramax, ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürünün, coğrafyasının, gelenek ve göreneklerinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli platform olacak” dedi.

Saygı sözlerine şöyle devam etti: “Dramax tamamen Demirören Medya’nın bir ürünüdür ve Kanal D de müşterilerinden birisidir. Dolayısıyla rekabetten bağımsız, Türkiye’deki tüm kanalları, dizi ve film üreticileri ile özgün içerik sahiplerini Türkiye’nin içerik ihracat platformuna paydaş olmaya davet ediyoruz”

Tekli üyelik 4.99 dolar, aile paketi 8.99 dolar

Platformda iki farklı üyelik modeli mevcut. Bunlardan biri tekli üyelik modeli, diğeri ise aile paketi. Tekli üyelik modelinin fiyatı 4.99 dolar olarak belirlenmiş, aile paketi de 8.99 dolar. Kullanıcılar, bilhassa tekli pakette kendi profillerine göre içeriklerini farklılaştırabilecek, diğer bir deyişle kişiselleştirebilecekler. Aile paketini de aynı anda 4 kişi kullanabilecek.

Platformda, çoklu ekran deneyimi de sunuluyor. Yani hem mobil cihazınızdan hem de bilgisayarınızdan Dramax'ı kullanabiliyorsunuz. Kısa bir zaman sonra akıllı TV, Android ve Apple TV uygulamaları da devreye alınacak.

Platformda ödemeler hem kredi kartıyla hem de uygulama mağazalarının satın alma özellikleriyle yapılabilecek. Platformda ilk hafta üyelik ücretsiz olacak.