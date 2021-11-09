Yerli girişim Kidolog yatırıma doymuyor!

Kuruluşunun dördüncü ayında 3 milyon TL değerleme ile Alesta Yatırım’dan tohum öncesi ilk yatırımı alan platform, yakaladığı hızlı büyüme performansıyla ikinci yatırım turunu da tamamladı. 10 milyon TL değerlemeye ulaşan marka; mevcut yatırımcısı Alesta’dan devam yatırımı alırken, aralarında Erkin Fındık’ın da bulunduğu melek yatırımcı grubundan köprü finansman sağladı.

DÜNYAYA AÇILMA PLANI 10 MILYONLUK DEĞERLEME

Yeni yatırımı yurtdışına açılmak için kullanacaklarını belirten Kidolog Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Eray Uğurelli, “Hedefimiz dünyada anne-çocuk dikeyinde akla gelen ilk marka olmak. 2022’de farklı dillerde ve farklı coğrafyalarda hizmet sunacağız. Bulunduğumuz ülkelerde yerel uzmanlarla çalışacağız. Bu operasyonun ilk adımını önümüzdeki ay İngiltere’de açılarak atıyoruz. Daha sonra Almanya, İspanya ve Hollanda; ardından da Azerbaycan ve Arap ülkelerine açılmayı planlıyoruz” dedi.

Marka yatırımı kapsamında eylül ayında logo ve web arayüzünü yenileyen Kidolog, kısa süre içinde mobil aplikasyonları devreye almaya hazırlanıyor. Markayı Burak Candan ile kurduklarını belirten Eray Uğurelli, “Web platformunda sağladığımız birbirinden farklı özelliklerle öne çıkıyoruz. Mobilde ise sadece aplikasyonlar üzerinden kullanılacak hizmetlerimiz olacak. Gelişim takibi, yapay asistanlar gibi ebeveynlerin işlerini kolaylaştıracak yenilikler bu aplikasyonda yer alacak” diye konuştu