Türkiye Yerli koronavirüs ilacında beklenen son dakika haberi geldi

Yerli koronavirüs ilacında beklenen son dakika haberi geldi

Türkiye

Yerli koronavirüs ilacında beklenen son dakika haberi geldi

TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren yerli Kovid-19 ilacının yıl sonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak. İşte yerli koronavirüs ilacı ile ilgili son gelişmeler ve kullanıma başlanması planlanan tarihe ilişkin son bilgiler…

05 Nisan 2021, Pazartesi 09:12 Son Güncelleme:
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Yerli koronavirüs ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuvar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkânlarla yapılan ilacın yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.

Sabah’tan Burak Çelik’in haberine göre; Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalarda 7 bin 400 ilaç molekülü bilgisayar ortamında simüle edildi. Ribavirin adlı etken madde için klinik çalışmalara geçileceği açıklandı.

Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslararası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine ülkemizdeki tedavi algoritmasına dâhil edilebilecek.

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ

Ankara Üniversite'nde yerli ilacın çalışmasını yürüten Dr. Altay Ünal, "Buradaki en heyecan verici durum; ilacın etkisinin virüsün şu ana kadarki mutasyonlarından etkilenmemesi. İlaç, virüsün hücreye zarar vermesini yüksek oranda önlüyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, "Milletimize, hizmet etmenin gururunu yaşatanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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