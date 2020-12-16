Yerli Malı Haftası nedir, hangi tarihler arasında kutlanır?

İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Her yıl bu tarihler arasında özelikle okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenerek yerli tüketim bilinci oluşturulması hedefleniyor.

Yerli Malı Haftası Tarihçesi

Yerli Malı Haftası 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla kutlanmaya başlandı.

Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı ve bu kongrede yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararı alındı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşmada ulusal, ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularının önemini vurguladı.

1946 yılından itibaren kutlanmaya başlanan Yerli Malı Haftası'nın adı 1983 yılı itibariyle Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.