Ekonomi Yerli oto 2022 sonunda üretime hazır

Yerli oto 2022 sonunda üretime hazır

Ekonomi

Yerli oto 2022 sonunda üretime hazır

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Tesisi’nde, 18 Temmuz 2020’de başlayan inşaat çalışmaları plan dahilinde ilerliyor.

16 Temmuz 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Tesisin gelecek yılsonunda üretime hazır hale gelmesi bekleniyor. TOGG’dan yapılan açıklamaya göre, uzun terminli ekipman siparişlerinin verildiği TOGG Gemlik Tesisi’nde üretim ve montaj hatlarının kurulmasıyla 2022’nin son çeyreğinde ilk seri otomobilin banttan indirilmesi hedefleniyor. İnşaat çalışmalarıyla ilgili bilgi verilen açıklamaya göre, TOGG Gemlik Tesisi’nde bir yılda temel demir ve beton imalatının tamamı bitti.

Çelik kolon imalatlarının yüzde 40’ı, yapısal çelik imalatının yüzde 17’si tamamlandı. Gövde tesisinde temel demir ve beton imaları tamamlanırken, prefabrik kolon imalatında yüzde 95, yapısal çelik imalatında yüzde 22 ilerleme sağlandı. Tesiste üretim kapasitesi yıllık 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlanacak.

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