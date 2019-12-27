Yerli otoda beklenen gün

Yerli oto ile ilgili açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız” dedi. C segmentinde bir SUV olan otomobilin ön gösterim aracı, sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak. Akıllı yerli otoda, tek dolumla 500 kilometre yol alabilecek kapasitede bir seçenek de bulunacak.

Paylaşılan iç ve dış tasarıma göre yerli oto, ferah ve teknolojik iç mekanla birlikte hayalet ekrana sahip olacak.

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