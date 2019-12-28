CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlattı.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks genişliği çok yüksek... Saldırgan olmayan ama kararlı bir tasarımı var otomobilimiz. Tasarım karakteri olarak saldırgan bir karakter. Doğu ile batının birleştiği bir çizgisi vardır. Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz.

Mazgallarda lale detayı

İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.

Marka adı ne zaman belli olacak

Önümüzdeki senenin ortasında markanın adı belli olacak. Önemli olan markanın bütün DNA'sını yansıtan bir marka ismi olmasıdır.

Tasarımdaki çizgiler araçları daha güçlü ve iri gösteriyor. Prestijli ve yalın bir tasarıma sahip...

2022 sonuna doğru aracımızı çıkardıktan 18 ay sonra sedanımızı çıkarmak istiyoruz. Önce SUV pazara sunulacak. Diğer modeller kademeli olarak piyasa çıkarılacak.

Pazar payına göre fiyat belli olacak

2 sene sonrası için fiyat vermek doğru olmaz. Bu otomobil kimden pazar payı alır diye düşünüp ona göre fiyat belirlenecektir.

Yurt dışından otomotiv sektöründe söz sahibi arkadaşlarım kendi aralarında "Bakın Türkiye'de neler oluyor" diye birbirlerine mesajlar atmışlar...

Uçtan uca bir geniş bir ekran alanı var. Sürücü ve yolcu için ekranlar mevcut. Ortada ise kumanda merkezi olarak kullanılacak bir panel var. Ön konsol uçak panelini anlatıyor. Avrupa'da bu tarz bir tasarı bir ilk. Aracın içi çok geniş.

Bizi saran güçlü kuvvetli bir iç tasarım var. Kendinizi güvende hissetmenizi sağlıyor. Otomobilde en beğendiğim özellik. Dışarıdan yalın olan otomobilin içinden teknoloji fışkırıyor.

"Güvenliği en üst seviyede olmalı"

Bu araç pazara çıktığı zaman güvenlik açısında en üst seviyede olması lazım. Savunma sanayiide mükemmel mühendislerimiz var. Helikopteri modelleyen arkadaşlar bu aracı da modelliyor. Biz büyük bir ekibiz.

Murat Günak, Türk çizgilerini Avrupa ile birleştiren fikirleriyle bize çok yardımcı oldu. Ekibimiz Türk mühendisleri ve Türk tasarımcılarıyla çalışan bir tasarım eviyle sürekli irtibat halindeydi.

3 tasarım evinden Pininfarina'yı seçtik. Bizim ekibimizle birlikte çalıştılar. Yani sipariş verip aracı almadık. Fikri mülkiyet hakkı Türkiye'de fazlaca bilinmiyor. Fikri mülkiyet hakkı sizin ise, tasarım ve üretim süreçleri fark etmez, araç ticari olarak sizindir. Aracın motorundan tasarımına kadar her şey bizimdir. Mühendislik bizimdir azami olarak da destek alıyoruz. Bu da rekabet için olması gerekendir.

Türkiye'nin otomobilini geliştirdik. Ön sipariş konusu hep sorulur. Zamanı geldiğinde siparişler alınacak. Ön sipariş için biraz erken. Biz piyasaya çıkmaya yaklaşalım, sonra ön siparişleri alırız.

Bilim her şeyin temeli. Siber güvenlikten nanoteknolojiye kadar her şeye ihtiyacımız var. Şimdiden iyi elemanlar yetiştirmeliyiz. Nitelikli ve iyi insanları bulduk. Bizim için CV önemli değil. Öğrenme merakı olmalı. 2.'si duygusal stabilize; her şey çok hızlı değişiyor. 3.'sü entelektüel sermaye. 4.'sü insanlar arası etkileşim. Kısacası insan ilişkileri. Bunlardan biri eksik olursa biz teşekkür ediyoruz.

Fabrikaya gerek yok

Bu otomobillerimiz Pininfarina'yla birlikte İtalya'da ürettik. Bizim mühdenislerimiz ve tasarımcılarımız orada çalıştı. Fabrika da kurulunca burada üretim yapılacak. Burada akan bir bandı durdurmak doğru olmaz. Prototip yapmak için fabrikaya gerek yok.

Tasarım dili olayı bir bütünsellik olayı. Biz şundan eminiz. Hedef kitlemizi biz belirledik. "Benziyor" denilen araçlarla bu araç arasında çok fark var. O benzetilen aracın ön paneli gülümsüyor mesela. Bizim ise daha saldırgan ve kestin. Tasarımlarımızı tescil ettirdik.

"Babayiğitler" bir araya geldiğinde herkes kendi alanında katkıda bulunuyor. Şirketimizin bize büyük destek verdi. Honda fabrikasını kullanmak, mühendis gözüyle değerlendirdik. O alandan daha büyük bir alana ihtiyacımız var.

Yılda 175 bin araç üretilecek

Türkiye'deki otomotiv sektörü büyüyecek. 2022'nin ikinci yarısında araçlar üretime geçecek. Yılda 175 bin araç üretilecek.

İmalatı başlamasına kadar testler ve geliştirme süreçleri önceden belli. Kasımın başında General Motors'tan birini işe aldık. Brezilyalı ve çok tecrübeli. Biz yalın bir organizasyonuz. Herkesi tecrübesini nerede daha iyi kullanırız diye bakıyoruz. Küresel rekabete hazırlanıyoruz. İş planımıza göre imalata başladıktan 2 sene sonra ihracata başlamalıyız.

Elektrikli araçların çok büyük bir aşınma sorunu olmadığı için yedek parça çok önemli olmayacak. Parça ihtiyacı az olacak.

Yıllarını vermiş Türk şirketleri ve yabancı sermaye ile çalışıyoruz. Hepsiyle sözleşmeler imzaladık.

Aracımız yetişse de fuarlarda göstermeyeceğiz. Biz otomobilden fazlasıyız. Biz gidersek Barcelona'ya gideriz. Los Angeles'a gideceğiz. Bu çünkü bir otomobil değil bu yürüyen bir bilgisayar.

Ana sanayi tedarikçilerinin dönüşümünü gerçekleştirmesi lazım. Daha sonra satış sonrası servisleri konuşacağız. Elektrikli otomobilin ihtiyaçları çok farklı.

400 beygiri hissedersiniz. Koltuğa yapıştırır. Sessiz. 0'dan 100'e 4,6 saniyede çıkıyor. Batarya aşağıda olduğu için iç hacmi çok büyük. Kendi klasmanının en geniş iç hacmine sahip olacak.

15 sene içinde piyasada olacaklar

İş planımızda birden fazla model olmalı. 4-5-6 modelle, 15 sene içerisinde piyasada olacağız.

Pil teknolojisi değişecek devamlı. Bu işi çok iyi bilen 5-6 şirket var onlarla da çalışacağız elbette.

Türkiye'de üretilen otomobillerin yüzde 19'u yerlidir. Biz ise yüzde 51 sözü verdik. 3. modelimizde yüzde 68'e çıkarma sözü verdik.

TOGG'un borsaya açılması gibi bir ihtimal var. Ama yapacak daha işlerimiz var. Böyle bir şey mümkün olacaktır.

2020 mayısta fabrikanın temeli atılacak. Devlet bu araca büyük destek verdi. Toplam 30 bin araç garantisi var devlet tarafından. 5 sene içerisinde 30 bin alım yapılacak.



