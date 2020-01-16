Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtılan Türkiye'nin otomobilinin Avrupa'da tanıtılacağı ilk fuar belli oldu.

Tasarımı ve teknik özellikleriyle büyük beğeni kazanan yerli otomobil ilk kez Barcelona'daki MWC Fuarı'nda tanıtılacak. Otomobilin tanıtımını TOGG CEO'su Gürcan Karakaş yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk test sürüşünü yaptığı yerli otomobil Avrupa sahnesinde boy gösterecek. Tasarımıyla ve özellikleriyle otomobil piyasasını sallayan yerli otomobil, ilk kez İspanya'nın Barcelona kentinde MWC Fuarı'nda dünyaya tanıtılacak.

Yerli otomobillin ilk fuarı

Barcelona'da 24-27 Şubat'ta düzenlenecek teknoloji fuarında Avrupa sahnesine çıkacak olan Türkiye'nin otomobiline en büyük ilgiyi gurbetçilerin göstermesi bekleniyor. Fuar konuşmacıları arasında yer alan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'ın aracı otomobil fuarlarında değil teknoloji fuarlarına katılma sözü de gerçekleşmiş olacak.

Yerli otomobilde yok yok

Türkiye'nin dünyada büyük yankı uyandıran yerli otomobilin merakla beklenen, bir otomobilden daha fazlasını sunan özelliğinin detayları belli oldu. Bir çizgi animasyon ile tanıtılan mobilite özelliğinde "Otomobili yeni nesil akıllı bir cihaza dönüştürüyoruz" vurgusu yapıldı.

Tüm akıllı cihazlarda iletişim sağlanacak

TOGG otomobillerinin internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişimde, bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezinde olacağı ifade edildi.

Geliştirilen elektrikli yeni nesil otomobiller etrafında oluşturulan ekosistem; şarj altyapısından konum bazlı uygulamalara, diğer akıllı cihazlarla bağlantıdan akıllı park uygulamalarına, üyelik bazlı ulaşım hizmetlerinden otomobilin yazılımını kablosuz güncellemeye kadar yeni birçok hizmeti içerecek ve yaşamı kolaylaştıracak.

2022'de yollarda

Yerli aracın SUV ve Sedan modelleri, Gebze'deki TOGG merkezinde törenle kamoyuna tanıtıldı. Fabrika yapımının 2020'de bitmesi, ardından yerli otomobilin üretimine başlanması planlanıyor. Yerli otomobilin ilk serisinin üretiminin de 2022'de tamamlanması hedefleniyor.



