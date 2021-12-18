Yerli otomobil TOGG’un logosunun anlamı ne? İşte TOGG’un logosu

2023 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobil TOGG’un logosu belli oldu. Aracın sosyal medya hesabı üzerinden YenilikŞimdi hashtagi ile yapılan paylaşımla TOGG’un logosu görücüye çıkarken anlamı da merak edildi…

İŞTE TOGG’UN LOGOSU

Yerli otomobil TOGG’un logosu Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası açıklamasıyla paylaşıldı…





TOGG NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli otomobil markamız TOGG hakkında geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Biliyorsunuz fabrikamızın inşaatı başlamıştı. İnşaat son hızda devam ediyor. 2022 senesinin sonunda arabalarımızın banttan indirileceğini biz zaten ilan etmiştik. Şu anda o takvimde bir değişiklik gözükmüyor. İnşallah bir aksilik olmazsa 2022 senesinin sonunda Türkiye'nin Arabası'nı seri imalat bandından indiğini görmüş olacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

TOGG FİYATI NE KADAR OLACAK?

TOGG’un seri üretimine 2022’de geçileceği için şu an fiyatı konusunda bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte TOGG’un pazara çıktığı dönemde küresel pazarlarda da rekabet edebilecek bir fiyatı olması planlanıyor. Şu anda bir ödeme veya erken sipariş gibi bir durum da söz konusu değil.