Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Türk Patent ve Marka Kurumu'nda iftarda bir araya geldiği gazetecilere yerli otomobilin ayrıntılarını anlattı. Peki, Yerli otomobil nerede üretilecek? Yerli otomobilde son durum ne? Yerli otomobil hangi özelliklere sahip olacak? Yerli Otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2022 yılında satışa çıkması planlanan yerli elektrikli otomobil için fiyat açısından küresel olarak yarışabilecek ve 500 kilometre menzili yakalayacak bir araç üzerinde çalışıldığını belirterek, yerli aracın ayrıntılarını açıkladı.

YERLİ OTOMOBİL HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elektrikli yerli otomobille ilgili bir sunum yaptı. Sunumun yapıldığı toplantıda yer alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Patent ve Marka Kurumunda iftarda bir araya geldiği gazetecilere projede gelinen son aşamayı anlattı. Türkiye’nin otomobili projesinin otomotiv sanayini dönüştürecek önemli bir proje olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Biz bunu sadece bir otomobil projesi olarak görmüyoruz. Dünyada müthiş bir değişim, dönüşüm var. Otomobil endüstrisi de bu dönüşümün, değişimin en hızlı yaşandığı sektörlerden biri. Türkiye’nin otomobili projesini bir teknoloji projesi olarak bizim otomotiv sanayimizi dönüştürecek, güçlü ülkelerle rekabetçi hale getirecek bir proje olarak görüyoruz. Baktığınızda artık elektrik motorlarıyla, yazılımlarıyla, otonom sürüşüyle, pil teknolojileriyle otomobil endüstrisi tamamen başka bir yöne gidiyor. Biz de bu projeyle bu fırsat penceresini doğru zamanda yakaladığımıza inanıyoruz. Kendi otomobilimizi tamamen elektrikli olarak rakipleriyle yarışacak şekilde bir proje olarak ortaya koyacağız ve bir ekosistem ortaya çıkaracağız" dedi.

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Araçların 2022 yılının ikinci yarısında satışa çıkacağını söyleyen Varank, "Tabii biz bunu devlet olarak yapmıyoruz. Beş babayiğit ortaya çıktı, TOBB bunlara katıldı, onlar bu işi sırtladılar. Getirdikleri CEO ve ekibi gerçekten profesyonel arkadaşlar, özverili çalışıyorlar. Zaten kendisi iş başı yaptıktan sonra aslında proje tam yol ilerlemeye başladı. Planlandığı şekilde onların kendilerine koyduğu iş akışlarının süresi dahilinde bu proje ilerliyor. 2019’un sonunda bir prototip göreceğiz, buna hep birlikte şahitlik edeceğiz. 2022 yılında da, muhtemelen ikinci yarısında inşallah araçlar satışa çıkmış olacak. Yollarımızda Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız" diye konuştu.

"2019’UN SONUNDA İNŞALLAH PROTOTİPİ GÖRECEĞİZ"

Projenin profesyonelce planlandığı için ince elenip sık dokunduğunun altını çizen Bakan Varank, projenin uzun sürdüğü eleştirilerine de cevap verdi. Varank, "Az çok sanayiyle haşır neşir olanlar bu soruya kolay cevap verebilirler. Biz sadece tek bir Ar-Ge projesi, bir otomobil yapmıyoruz ya da bu arkadaşlar bunu yapmıyor, bir marka ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu markanın dört dörtlük olması, tutunabilmesi, satılabilmesi, kendini devam ettirebilmesi lazım. Dolayısıyla iş akışlarını yapıyorlar, 15 yıllık bir plan yapmışlar. Bu 15 yıl içerisinde 5 tane model, 3 tane facelift, bunların planlamasını yapmışlar. Dolayısıyla siz ortaya tek bir ürün çıkarabilirsiniz, ama bunun satılabilir olması için bayi ağının olması lazım, yedek parçasının, tedarikçilerinin olması lazım, servisinin olması lazım, pazarlamasını güzel yapmanız lazım. Yurt dışına ihracat yapacaksınız, o standartlarda, o kalitede ve rakipleriyle yarışabilecek olması lazım. Dolayısıyla bunların tamamını profesyonelce planladıkları için bu iş aslında bu kadar uzun sürüyor. Ama dediğim gibi iş akışları çerçevesinde ilerliyorlar, 2019’un sonunda inşallah prototipi göreceğiz" ifadelerini kullandı.

YERLİ OTOMOBİL NEREDE ÜRETİLECEK?

Bakan Varank, projenin AR- GE merkezinin nerede olacağı soruları üzerine, "Güzel bir yerde de Ar-Ge merkezini açmak istiyorlar. Onu da yakın zamanda ilan edebiliriz. Açılışını yaparız. İlk modelin segmentini söylemiyoruz. Ama kafalarındaki plan şöyle; tüm modelleriyle küresel pazarlarda da rekabet edecek bir fiyat yakalamak istiyorlar" dedi.

Fabrikanın endüstri bölgesi mi, yoksa organize sanayi bölgesinde mi olacağı sorularını yanıtlayan Varank, "Siz bir yatırım yapmak isterseniz, tedarikçiye en yakın yeri tercih edersiniz. Yani ekosistemden en verimli şekilde faydalanacağınız yerde kurmak istersiniz. Bunun görüşmelerini yapıyorlar. O konudaki bilgiler ticari sır niteliğinde olduğu için açıklamıyoruz" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK?

Aracın dünyadaki örnekleriyle yarışabilecek bir menzile ulaşacağını belirten Varank, "500 kilometreyi yakalayacak bir araç üstünde çalışıyorlar. Prototip çalışmalarına paralel marka kimliği ve isim çalışmalarına da başladılar. Türkiye’de ilk defa binek olarak bir hibrit araç üretilmeye başladı. Madem biz Sanayi Teknoloji Bakanıyız, yerli üretimi destekliyoruz, bu da Türkiye’de, Sakarya’da üretilen bir araç. Aynı zamanda çevreci, az yakıyor, biz binersek mesaj olur dedik. Herkesten güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaş seviyor bir kere, o önemli. Yani insanlar tebrik ediyorlar" dedi.

Varank, "Türkiye’nin otomobiline kamu sipariş verecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Memur-Sen’in öyle bir kampanyası vardı, ‘Yerli otomobil çıkarsa biz şu kadar sipariş vereceğiz’ diye. Aslında talep olacağa benziyor, insanlar bekliyorlar bu otomobili. Piyasaya çıktığında göreceğiz. "

Varank, yerli üretim milli teknoloji çalışmaları kapsamında ilk amacın cari açığın en çok verildiği ürünler üzerinde yoğunlaşmak olduğunu söyledi. Varank, "Gündemimizde yerli üretim ve milli teknoloji var. Yerlileştirme Ürün Programı da bunun önemli bir parçası. Amacımız, özellikle yüksek cari açık verdiğimiz ürünlerin yerlileştirilmesi. Bu ara malı da olabilir, ham madde de olabilir, birtakım makine ekipmanları da olabilir. Sadece bir ürünün ithalat- ihracat rakamına bakıp bir liste çıkarmadık. Listemizi oluştururken potansiyeli olup olmadığına da baktık. Bir ürünü yerlileştirmek istersiniz, ama dünya ticaretine baktığınızda bunun yüzde 80’ini bir ülke üretiyorsa, ha demek ki orada bir fırsat yok. Dominant baskın bir ülke var, sizin onunla rekabet edecek bir ürünü ortaya çıkarıp fayda sağlamanız mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"MAKİNE SEKTÖRÜ İLE BAŞLAYACAĞIZ"

Çalışmalara ilk olarak makine sektörü ile başlanacağını ifade eden Bakan Varank, "Birçok faktörü değerlendirerek ürün listemizi çıkardık. Orta yüksek ve yüksek teknolojiye de odaklanarak 300’ün üzerinde ürün ve ürün grubunun yerlileştirilmesiyle ilgili yeni bir teşvik programı dizayn ettik. Burada eğer ürünün Ar-Ge ihtiyacı varsa oradan başlayarak ürün geliştirilmesi, yatırımı, ticarileşmesi, bütün bu adımların tamamını teşvik etmek üzerine ama elimizdeki mevcut teşvik mekanizmalarını buna göre dizayn ederek bir program hazırladık. Aslında bizim çalışmalarımız bitti, kamuoyuna ilan etmesi kaldı. Tabii mevzuatla ilgili yapmamız gerekenler var. Makine sektörüyle başlamayı planlıyoruz. Pilot sektör makine olacak, daha sonra Eylül, Ekim ayına kadar diğer sektörlerdeki ürünleri ilan edeceğiz. Burada hem sanayicinin, üreticinin bize başvurmasını bekliyoruz, hem de biz proaktif olacağız. Bu arada zaten girişimci bilgi sistemi gibi aslında Türk sanayisinin röntgenini elinde bulunduran bir Bakanlığız; kimlerde bu kabiliyetler var, aradığımız ürünü kiminle oturup çalışarak yerli ürettirebiliriz, burada proaktif de davranacağız" dedi.