27 Aralık'ta Bilişim Vadi'sinde tanıtılan yerli otomobil hakkında yeni bir bilgi daha geldi. Herkes tarafından beğenilen ve yabancı basına da konu olan yerli otomobilin belgeseli geliyor. Yerli otomobilin ön sipariş süreci ve fiyatı hakkında tartışmalar devam ederken, TOGG'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşım heyecan yarattı.

TOGG paylaştı

“Eskizlerden tam boy modele, modelden gerçeğe, tasarım sürecimiz ve #TOGG tasarım ekibimiz…” ifadeleri ile TOGG'un Twitter üzerinden yaptığı paylaşıla, yerli otomobil belgeselinin 10 Ocak Cuma günü yayınlanacağı açıklandı.

Belgeselde yerli otomobil hakkında hangi detayların verileceği hakkında bir ipucu verilmese de, başlangıcından bugüne olan tüm detayların yer verilmesi bekleniyor. Pininfarina ile çalışılan tasarım öyküsünden, üzerinde bulundurduğu teknolojik özelliklere kadar kararların nasıl alındığı ve ne şekilde harekete geçildiğini öğrenmeyi beklediğimiz belgesel, 10 Ocak Cuma günü Türkiye'nin Otomobili hesabından Twitter üzerinden paylaşılacak.