Yerli otomobilin fiyatı ne olacak?

27 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla tanıtılan doğuştan elektrikli Türkiye’nin otomobili ile ilgili bazı ayrıntılar Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO’su Gürcan Karakaş tarafından dün bir grup gazeteciyle paylaşıldı. Bir otomobilden daha fazlasını üretmek için yola çıktıklarını söyleyen Karakaş, “Türkiye olarak çok doğru bir zamanda yola çıktık. 150 senedir otomobil üretimi yapan, konusunda uzman otomobil üreticileri yani sadece eski ve büyük olan firmalar kazanamayacak. Daha çevik, daha yaratıcı olanlar kazanacak. Doğuştan elektrikli araç üretenler en fazla 8-10 yıldır bu işi yapıyor. Bu alanda üretim yapan çok fazla şirket de yok. Artık eskilerle yarış çizgisi hizalandı. Şimdi daha fazla teknolojiye ihtiyaç var. Bu yüzden bizim gibi işbirliğine açık, startup’larla çalışan, organizasyon yapısı kuvvetli şirketler öne çıkıyor. Biz kendimize 150 yıllık firmaları değil startup’ları rakip olarak görüyoruz” dedi.

"Bize ait bir otomobil markası"

Çevikliğin başarı faktöründe çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Karakaş, “Başarı için temelde işbirliği faktörü yatıyor. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 bize ait bir otomobil markası yaratmak istiyoruz. Küresel çapta en zor olan kısımlardan biri de bu. İmalata girince geçmişte kalan hiç bir teknolojiyi kullanmak istemiyoruz. Doğuştan elektrikli bir otomobilimiz olacak. Var olan bir aracı alıp elektrikli yapalım demiyoruz. Doğuştan elektrikli olunca eliniz güçlü oluyor. En başta da menzil optimizasyonu geliyor. Elektronik mimariyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Sadece Türk pazarını değil küresel rekabeti hedefliyoruz. Etrafımızdaki ülkelerin henüz elektrikli otomobili yok. Klasik olmayan bir sistemden gelen Avrupa’daki ilk ürün olacağız. Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Avrupa'da ilk kez sahneye çıkacak

Ön gösterim aracı C-SUV modelinin ilk kez Avrupa’da dünya arenasına çıkacağını vurgulayan Gürcan Karakaş, “Otomobilimiz, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek Türkiye’nin otomobilini geliştirirken önemli bir vizyon ortaya koyduk. Klasik bir otomobil şirketi değiliz. O nedenle yıkıcı teknolojilerin peşinden gidiyoruz. Kendimizi mobilite odaklı teknoloji şirketi olarak konumlandırıyoruz. TOGG olarak kabuk değiştiren otomotiv sektörüne çığır açan teknolojilerimizle öncülük edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’den çok kaliteli bir otomobil çıkmasını kimsenin beklemediğini, bunun en önemli nedeninin 2022’deki EuroNCAP şartları olduğunu anlatan Gürcan Karakaş, “Savunma sanayinden bize gelen arkadaşlarla birlikte modelleme ve simülasyonlarla beraber buna hazırlanıyoruz. Yurtdışına çıktığımız zaman kimsenin otomobile toz konduracak bir durumu kalmayacak. Direksiyonda biz varız” ifadelerini kullandı.

Marka süreci hakkında da bilgi veren Gürcan Karakaş, “Markalaşma sürecini 2020 ortalarına doğru tamamlamak istiyoruz. 5 ülkede markalarımızı test ettiriyoruz. Bu ülkeler arasında Almanya, Norveç, Rusya ve Fransa bulunuyor. 150 isimle başlamıştık şimdi bu 10’a düştü. İçimize sinene kadar bu süreç devam edecek” ifadelerini kullandı.

Hafif ticari araç üretimine çevrilebilir

Toplamda 5 model olacağını söyleyen Gürcan Karakaş, “Bunlar C-SUV, C-Sedan, C-Hatcbak, B-Suv ve C-MPV. Ancak hafif ticari araç üretimi konusunu da düşünüyoruz. C-MPV modelini, doğuştan elektrikli hafif ticari araç üretimine çevirebiliriz” dedi.

Fiyatı ne olacak?

Üretilecek otomobillerle ilgili fiyat bilgisi paylaşmayan Gürcan Karakaş, bunun nedenini de şöyle açıkladı: “Fiyatları paylaşmak çok doğru olmaz çünkü rakiplerimize bu konuda bir bilgi vermek istemeyiz. Ancak piyasadaki C-SUV segmentinde yer alan ve içten yanmalı motorlarla çalışan klasik otomobillerle rekabet edebilir düzeyde olacak.” C-SUV segmentinde şu anda satışta olan dizel ya da benzinle çalışan otomobillerin fiyat aralığı 250 bin ile 300 bin TL aralığında değişiyor. Yerli otomobilin piyasaya çıkacağı yılda söz konusu araçların fiyatlarıyla benzerlik gösterebileceği ifade edilebilir.

Tasarım için 18 şirketle görüştüklerini ve en son İtalyan şirket Pininfarina ile çalışmaya karar verdiklerini kaydeden Gürcan Karakaş, şunları söyledi: “Bu sayıyı daha sonra 3’e düşürdük. Hangi şirket hedef kitlenin isteklerini yansıtabilecek ona baktık. Yaptığımız araştırmalarda yalın ve prestijli, dinamik ve keskin bir tasarım ön plana çıktı. Ayrıca bizim kültürümüzden bazı öğeler taşısın sonucu çıktı. Karmaşık olmayan, yerden yüksek, yüksek tavanlı bir araç olması talep edildi. Bu araştırmalar sonucunda 3 şirketin 16 tasarımını inceledik. Tasarım bizim isteklerimiz doğrultusunda gerçekleştirildi. Tasarım konusunda Murat Günak da ekipte yer aldı. Bu konuda çok ciddi desteğini aldık. Sonucunda İtalyan şirketin yaptığı tasarımla yola çıktık. Bizim tescilimizde olan bir tasarım yapılmış oldu.”

Fabrika ne zaman çalışmaya başlayacak?

TOGG fabrika inşaatı için zemin etüdü çalışmalarına başlandığı bilgisini veren Gürcan Karakaş, fabrikanın temelinin mayıs ayında atılacağını söyledi. Karakaş, “2022 yılında ilk ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 15 yılda yapacağımız 22 milyar TL’lik yatırımla, yıllık ortalama 175 bin adetlik üretim kapasitesine ulaşacak fabrikamızda, 2032 yılına kadar toplamda 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” dedi. 2024 yılında da sembolik olarak ilk ihracatın yapılabileceğini belirten Karakaş, “Şu an için kapasitenin yüzde 10’unu ihracata ayırdık. Ancak bu talebe göre daha da artabilir. Bu değişime de ayak uydurabiliriz” bilgisini verdi.

Hürriyet