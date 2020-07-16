Ekonomi Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu

Ekonomi

Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobil üretimi için Bursa Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlama tarihinin 18 Temmuz olarak belirlendiğini açıkladı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Bakan Varank, Twitter hesabından "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) İnşaata Başlama Töreni"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımında, fabrikanın temelinin atılacağı alana ilişkin fotoğrafa da yer veren Varank, "18 Temmuz 2020, 17.30, Gemlik, Bursa" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG mühendislik, tasarım ve üretim tesisleri inşaatına başlama töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Törende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda konuk hazır bulunacak. Temelin atılmasının ardından TOGG, yerli otomobil üretimi için Gemlik'te tahsis edilen arazide inşaata başlayacak.


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