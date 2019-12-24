Yerli otomobilin yeni görüntüsü paylaşıldı
Yerli otomobilde yeni görüntüler paylaşıldı. 'Geri sayımda son 3 gün' detayı ile paylaşılan fotoğraflarda yerli otomobilin yan aynaları gözüküyor.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin aynalarının yer aldığı fotoğraf paylaşıldı.İlk fotoğrafı dün paylaşılan yerli otomobilin farları paylaşılmıştı.
Cuma günü tanıtımı yapılacak yerli otomobil hakkında her gün saat 14:30'da yeni detaylar paylaşılacak.
Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin aynalarının görüntüsünü paylaştı.
https://twitter.com/TOGG2022/status/1209436278179221505